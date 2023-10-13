شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلاً غنائيًا فى العراق الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا فى العراق يوم 16 نوفمبر الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقة مميزة من أغنياتها القديمة و الحديثة التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.



نانسى عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أغانيها التي تحمل اسم "تيجى ننبسط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

وأحيت مؤخرًا النجمة نانسي عجرم حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها (يا طبطب يا دلع وحبك سفاح وما تيجي هنا وأنا أحبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة وآه ونص وإحساس جديد ومعجبة مغرمة وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري).

وافتتحت النجمة نانسي عجرم حفلها الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية "بتفكر في إيه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: مبسوطة بوجودي معاكم اشتقت لكم كتير وبحبكم كتير.