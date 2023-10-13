شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد يتراجع عن الاعتزال: حب وتقدير وصلنى من كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الشاعر بهاء الدين محمد عن قرار اعتزاله الذى أعلنه يوم الخميس 5 أكتوبر، ولم يكشف وقتها عن الأسباب التى قادته إلى هذا القرار، ليعود اليوم ويعلن تراجع عن الاعتزال وكشف عن أسبابه.

وكتب بهاء الدين محمد على صفحته على "فيس بوك": "مهما توقعت أو حسيت أو تخيلت مش حاعرف أوصف إحساسى بكلام يرد بكل احترام على رد فعلكم وفعل زمايلى الفنانين اللى رافضين قرار اعتزالى والتركيز فقط على تأملات فى نِعم الله".

وأضافت بهاء الدين محمد: "رد الفعل اللى رافض القرار خلانى أسكت وأفهم وأعرف وأشوف بصورة واضحة مدى الحب والتقدير اللى وصلنى من كل مكان وعرفت من خلاله إن ليا مكان ف قلوب من حقهم الرفض، ورد الفعل اللى رافض الاعتزال خلانى أتجاوز اللحظة اللى خليتنى أفكر فى القرار" .

وتابع: "كانت لحظة سخيفة اتجمعت فيها أحداث كتيرة مش حلوة ونفوس وقلوب كلها حقد وسواد وغباء فى الحياة الفنية والشخصية، وكم كبير من ضعف وطمع ناس مش ناس".

واستكمل: "وأنا مهما قابلت أى هجوم قذر بس حست إنى محتاج هدوء، وحسيت فى لحظة إنى محتاج أعيش لنفسى ومع نفسى بعيد عن أى ظروف تجبرنى على الاحتكاك أو معاملة المرفوضة دين وحياة وأخلاق.. وأنا مش سهل أوصف ناس بالشكل ده ".

وعن كواليس إعلان قرار الاعتزال: "قررت شطب واستئصال كل حد لا يليق ومرفوض، واحتفظت فقط بالناس اللى قلوبهم ونيتهم سليمة فى الفن والحياة، وشكرا على هذا الحب والاحترام اللى حافضل قده وأرد عليه بكل فن، وباشكر كل قلب كتبلى أو بعتلى أو كلمنى يطمن عليا واعتبرته شاركنى ووقف معايا بكل حب ف التجربة دى".

وأضاف: "ومهم جدا أقول أنا مش بتاع ترندات ولا ظهور إعلامى بالعكس من سنين واخد قرار أعيش فى حالى بعيدا عن الأضواء وأسيب أعمالى فقط فى دايرة الضوء ويكفينى إن كلماتى تعيش وتفضل ناجحه وفى قلوبكم، شكرا من قلبى يا أغلى الناس".

وكان الشاعر بهاء الدين محمد أعلن اعتزاله، وذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لهذا القرار واكتفى بوصف القرار بأنه راجع لأسباب خاصة.

بينما استقبل متابعو الشاعر بهاء الدين محمد هذا المنشور على أنه مطلع أغنية جديدة يستعد الشاعر بهاء الدين محمد لتقديمها مع أحد المطربين.

بهاء الدين محمد تخرج في كلية الفنون الجميلة ، وتعاون خلال مشواره الفني مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب من أبرزهم: (عمرو دياب، سميرة سعيد، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة، وغيرهم).

شكل بهاء الدين محمد ثنائيا مع الهضبة عمرو دياب، هذا الثنائى أنتج العديد من روائع الأعمال أبرزها أغنية «وهي عاملة إيه»، وكانت من ألحان عصام كاريكا، أغنية «أديني رجعتلك» من ألحان عمرو دياب، وأغنية «يا حبيبي لا» من ألحان عمرو مصطفى، وأغنية «علم قلبي» التي كانت من كلمات وليد جلال، ومن ألحان خالد عز، وأغنية «قال لي الوداع» من ألحان خالد عز، وأغنية «لو عشقاني» من ألحان محمد رحيم، وأغنية «حبيبي يا عمري» من ألحان خالد عز، وأغنية «إنت ما قولتش ليه» من ألحان عمرو دياب.

هذا بجانب أغنية «تنسى واحدة» من ألحان عمرو دياب، وأغنية «يدق الباب» من ألحان محمد يحيى، وأغنية «أيوة أنا عارف» ألحان عمرو دياب، وأغنية «أغيب» ألحان عمرو دياب ومحمد يحيى. وأغنية «قالتلي قول»، وأغنية «ضحكت» وهما من ألحان عمرو دياب وأغنية «عيني وأنا شايفه» من ألحان عمرو مصطفى، وأغنية «آه من الفراق» من ألحان عمرو دياب.