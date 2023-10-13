أحلى من العروسة.. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 02:48 صباحاً - تصدرت الإعلامية المصرية نانسي نور زوجة الفنان تامر عاشور تريند السوشيال ميديا بعد حفل زفافهما.

وانتشرت صور عديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور علي السوشيال ميديا وكانت ضمن هذه الصور التي تصدرت التريند صور لوالدة العروسة نانسي نور والتي ظهرت بملابس أنيقة وشيك.

والدة نانسي نور

وكانت والدة نانسي خطفت الأنظار بجمالها ورقتها وظهرت بفستان باللون البنفسجي وتصميم شيك ومناسب لها.

وانهالت التعليقات على صور والدة العروسة وكانت أبرزها أحلى من العروسة وآخرون “شيك وأنيقة”

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

جذب حفل زفاف الفنان المصري تامر عاشور، والإعلامية نانسي نور، اهتمام المصريين خلال الساعات الماضية، وتصدرت صورهما مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام حفل الزفاف، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بالقاهرة. وتصدر اسم عاشور ترند «غوغل» في مصر.

وعلى الرغم من فرض عاشور حاجزاً لمنع دخول وسائل الإعلام، وغير المدعوين، فإنه انفعل قبل مراسم الزفاف، حينما التف حوله عدد من غير المدعوين لمصافحته، وطالب بإفراغ القاعة من غير المدعوين. وبدأ الحفل بجلسة تصوير خاصة بالعروسين في حديقة الفندق، ومن ثمّ أكملها بعقد القران إلى أن بدأت فقرات الزفاف.

وتسابق عدد كبير من نجوم الغناء على الحضور والمشاركة بالغناء، ومن بينهم الفنانة أنغام، والفنان محمد حماقي، ورامي جمال، ومصطفى حجاج، وعدد كبير من إعلاميي «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، زملاء العروس نانسي نور مذيعة قناة «إكسترا نيوز».

وكان للأغنيات الشعبية مكانة خاصة في حفل الزفاف، حيث رقص تامر عاشور وزوجته في بداية العرس على أغنية الفنان عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي الشهيرة «سطلانة»، وأعقبتها أغنية الفنانة المغربية نوال «مخاصماك»، وأهدى عاشور زوجته عقب عقد القران أغنية «خليني في حضنك».

يرى الناقد المصري فوزي إبراهيم أن جذب حفل زفاف تامر عاشور اهتمام المصريين أمر متوقع، نظراً لشعبيته الكبيرة، قائلاً: «إنه يعد واحداً من أهم المطربين الشباب في مصر والوطن العربي».

وأشار فوزي إلى أن أغنياته الحزينة كانت سبباً رئيسياً وراء اهتمام الجمهور بمتابعة أخبار عرسه: «لذلك كان ترقبهم لمعرفة ما الذي سيفعله في حفل زفافه الذي لا بد أن يكون مليئاً بالأغنيات السريعة الفرحة».

يُذكر أن الفنان تامر عاشور سافر بعد ساعات قليلة من حفل زفافه إلى دولة الكويت من أجل إحياء «حفل مهرجان ليلة عمر الغنائي» لعام 2023 التي من المقرر أن تقام يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية، التي سيشاركه فيها بالغناء كل من الفنان المصري بهاء سلطان، والفنان السعودي عايض يوسف.

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