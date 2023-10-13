أصبحت عروسة الآن.. خطوبة جنى مقداد طفلة “طيور الجنة” بعمر الـ15 سنة.. شاهدوا أول صورة لها بعد الاحتفال!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 02:48 صباحاً - تصدَّرت جنى مقداد بطلة قناة طيور الجنة في الألفينات تريند السوشيال ميديا بعد الإعلان عن خطوبتها اليوم.

وتداول رواد السوشيال ميديا خبر خطوبة جني مقداد والتي اشتهرت بأغنية ماما جابت بيبي وهي أغنية خاصة بالأطفال كانت جني بطلتها.

جنا مقداد تحتفل بخطوبتها

وكانت سبب تصدر “جني” تريند السوشيال ميديا بسبب مرور اليمين وظهورها وهي فتاة بالغة بخطوبتها.

وانهالت التعليقات على خبر خطوبة جنى مقداد وكان أبرزها أنا بتفرج علي جني وهي لسه بتتعلم الكلام وآخرون، “إحنا الزمن بيلعب بينا”

من هي جنى مقداد

هي جنى خالد عبد الله جبريل مقداد أحد نجوم قناة طيور الجنة وهي ابنة خالد مقداد مُنشئ قناة طيور الجنة، ولدت جنى مقداد في 29 أبريل 2008 في دولة الكويت، وتبلغ من العمر 15 عاماً، ولدت لأب أردني من أصل فلسطيني وأم أردنية، وديانتها الإسلام.

وتعتبر من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة التي تعد قناة تعكس المرح والسرور وتدخل البهجة على قلوب الملايين من الأطفال في الوطن العربي.

تألقت جنى سبب ظهورها في مجال الأناشيد وولادتها بين أسرة فنية متألقة، فوالدها هو خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة والذي عمل على جعل جنى مقداد وإخوانها من نجوم الوطن العربي.

واشتهرت جنى بكل الأناشيد التي أدتها أداءً لقي تفاعل الوطن العربي بأكمله، وحققت أعلي المشاهدات سواء على قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال أو على قناة اليوتيوب الخاصة بهم.

سبب تألق جنى مقداد في مجال الأناشيد انه ولدت في أسرة فنية بامتياز، أبوها خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة جعل من جنى مقداد وأخواتها نجوم في الوطن العربي.

لدى جنى العديد من الأخوة: الثنائي عصومي ووليد والتوأم جاد واياد، ومن أشهر أعمال جنى “ماما جابت بيبي” و”ماما و بابا” و ” بابا جاب لي بالون “، كل هذه الأناشيد اشترهت وحققت مشاهدات كبيرة سواء على قناة طيور الجنة او على قناة اليوتيوب.

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