شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام مهرجان نوادى المسرح الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ30 الأحد المقبل 15 أكتوبر، ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات وتوزيع الجوائز، وذلك بمسرح قصر ثقافة روض الفرج.

وكانت قد انطلقت فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ30، والتي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الفترة من 30 من سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل، وحملت الدورة اسم المسرحى الكبير محمد أبو العلا السلامونى.

شارك فى فعاليات مهرجان ختام نوادى المسرح، 27 عرضا مسرحيا، بمعدل عرضين يوميا، وضمت لجنة التحكيم الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، والدكتور صبحي السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

كما أقيمت ورش مجانية طوال أيام المهرجان عن الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح، البنية الدرامية المغايرة في عروض نوادى المسرح نصا وصورة، وقدم تلك الورش مجموعة من المدربين المتخصصين الكبار منهم دكتور حازم شبل، المؤلف سعيد حجاج، المخرج السعيد منسي، المؤلف سامح عثمان، المخرج شاذلى فرح.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير.