شكرا لقرائتكم خبر عن 65 عامًا على فيلم "شارع الحب".. للشحرورة والعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة، 65عاما على عرض فيلم شارع الحب أحد كلاسيكيات السينما المصرية وعرض لأول مرة فى 13 أكتوبر 1958، ومازال الفيلم يحتفظ بمكانته وقت عرضه على شاشات التلفزيون حيث يشاهده الجميع مستمتعين بأفلام الزمن الجميل والمشاهد الكوميدية بين عبد السلام النابلسى وزينات صدقى فى الفيلم وأغانى العندليب عبد الحليم حافظ.

فيلم شارع الحب بطولة عبدالحليم حافظ، صباح، عبدالسلام النابلسي، زينات صدقي، حسين رياض، حسن فايق، عبدالمنعم إبراهيم، رياض القصبجي، منيرة سنبل، محمد يوسف، أحمد الحداد، فؤاد راتب، ومن تأليف يوسف السباعي، وإخراج عز الدين ذو الفقار

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول "عبد المنعم" المطرب الشاب المغمور، الذى يقوم أحد جيرانه بشارع محمد على بتعليمه أصول الموسيقى والغناء منذ الصغر، ولكنه يتنكر فى هيئة رجل عجوز حتى يتمكن من العمل كمدرس موسيقى فى أحد النوادى الموسيقية، وهناك تتراهن كل من "كريمة" و"ميرفت" على قص شاربه وذقنه، وتضع كل منهما خطة لتنفيذ هدفها، ولكنه يقع فى حب كريمة دون أن يشعر، وتتوالى الأحداث.