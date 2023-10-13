ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية رانيا يوسف مقاطع فيديو من كواليس تصوير آخر مشاهدها في فيلم "كتف قانوني"، واعتمدت فيه الشعر القصير وارتدت فستاناً قصيراً، يتميز ضمن قصته بـ"شراشيب"، من تصميم العلامة التجارية الشهيرة ELISABETTA FRANCHI، ويصل سعره إلى 521 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري.
وانقسمت التعليقات بين من تغزل بجمالها، وبين من رأى ان نشرها لهذه المقاطع غير موفق، خصوصاً في ظل التطورات الحاصلة في غزة، كما علق البعض على فستانها الذي اعتبروه جريئاً من ناحية القصة والطول.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تثير الجدل بفستانها الجريء وهذا سعره - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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