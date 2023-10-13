خطيبة أحمد ثروت تكشف كواليس مرضه: "فجأة لقيت نفسي بازعق ومنهارة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت خطيبة المخرج المصري أحمد ثروت، لما الشواربي، لاعبة منتخب مصر لكرة اليد سابقاً، عن أصعب اللحظات التي عاشتها منذ بداية محنة إصابة أحمد ثروت بمرض مناعي نادر، وقالت: "أحمد تحول من واحد قاعد قدام شغله ولا يتحرك يومين وثلاثة، وقافل على نفسه الأستوديو مش عارف الشمس من الليل، ويومه مقلوب وفطاره غدا، لواحد فجأة وإحنا في العربية مش قادر يفتح عينه ومش عارف يسوق".



وأضافت خلال استضافتهما في برنامج "معكم منى الشاذلي": "فجأة لقيت نفسي بازعق ومنهارة في العربية وجرينا على المستشفى، وما حستش بتعبه غير لما سافر".

وكشفت أنها علمت بحقيقة مرضه قبله، وقالت: "أول يوم دخل فيه المستشفى سمعت الدكاترة بيتكلموا عن إنه مرض مناعي، وعرفت قبل ما يعرف بيومين، وقعدت أتفرج على ناس عدوا بنفس الحالات، وكان عندي يقين إنها سنة والمرض يعدي".