هل ستعود ميغان ماركل إلى التمثيل مع عودة مسلسلها "Suits"؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر خبر عودة مسلسل "Suits" بعد 4 سنوات من إنتهائه، وذلك بعد أن حقق نسب خيالية من المشاهدة إلى حد اليوم، وطلب العديد من محبيه موسماً جديداً منه.



والمسلسل هو من بطولة غابرييل ماشت، باتريك جيه آدمز، ميغان ماركل بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم.

ومع عودة المسلسل إعتقد العديد أن ميغان قد تعود إلى التمثيل والمشاركة فيهن إذ رغم أنها تركت المسلسل في مواسمه الأخيرة عندما أعلنت عن خطبتها من الأمير ويليام، إنما منذ ذلك الحين إلى اليوم، كسرت ميغان الكثير من قوانين القصر، فهل ستكسر هذه القاعدة أيضاً؟

إتضح أن الموسم الجديد لم يضم أي من الممثلين الأساسيين، وسيكون طاقم جديد بالكامل، إنما من الممكن أن يظهر بعض من الممثلين القضامى في مشاهد قليلة، وميغان لم تكون من ضمنهم.