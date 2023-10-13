تيم حسن الممثل السوري الأعلى أجراً.. وهذا ما تقاضاه عن تجسيد دور البطولة في "الزند"

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر الممثل السوري تيم حسن الأعلى أجراً بين زملائه، خصوصاً بعدما حقق نجاحاً باهراً في مسلسل "الهيبة"، الذي استمر على مدى 5 مواسم، الى جانب فيلم "الهيبة" السينمائي، وحقق تيم حسن قاعدة جماهيرية تخطت الدول العربية، ما جعله الممثل الأكثر طلباً، فارتفع أجره، اذ يقال انه وصل الى حوالى مليون و200 ألف دولار أميركي، مقابل تجسيده بطولة مسلسل "الزند"، في وقت أن معلومات سابقة ذكرت أنه تقاضى 700 ألف دولار.



مهما كان الرقم غير المؤكد حتى الساعة، الا ان مصادر مطلعة أكدت ان تيم حسن تفوق على زملائه السوريين واللبنانيين في الوقت الحالي من ناحية الأجور.