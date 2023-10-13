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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الأميركية جيسيكا سميث، وهي الطفلة التي كانت تلعب دور الشمس في مسلسل الأطفال الشهير Teletubbies، حملها بطفلها الاول من حبيبها ريكي لاثام من خلال مشاركة منشور على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لصورة السونار التي توضح حملها.
جيسيكا كانت قد عرفت بوجهها الطفولي في المسلسل الذي عرض في أواخر التسعينيات، وحصد شهرة كبيرة جداً عند الصغار الذين كانوا يشاهدونه من مختلف دول العالم واليوم اصبحت تبلغ من العمر حوالى 28 عاماً، اذ انها من مواليد 1995 حسب المعلومات المتداولة.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة Teletubbies حامل بطفلها الأول وهكذا أصبح شكلها اليوم ! - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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