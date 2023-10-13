طفلة Teletubbies حامل بطفلها الأول وهكذا أصبح شكلها اليوم ! - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الأميركية جيسيكا سميث، وهي الطفلة التي كانت تلعب دور الشمس في مسلسل الأطفال الشهير Teletubbies، حملها بطفلها الاول من حبيبها ريكي لاثام من خلال مشاركة منشور على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لصورة السونار التي توضح حملها.

جيسيكا كانت قد عرفت بوجهها الطفولي في المسلسل الذي عرض في أواخر التسعينيات، وحصد شهرة كبيرة جداً عند الصغار الذين كانوا يشاهدونه من مختلف دول العالم واليوم اصبحت تبلغ من العمر حوالى 28 عاماً، اذ انها من مواليد 1995 حسب المعلومات المتداولة.