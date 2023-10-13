شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة "وبقينا اتنين":المسلسل من 20 حلقة ويناقش صدمة ما بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنانان شريف منير ورانيا يوسف تصوير أول مشاهد مسلسل "وبقينا اتنين" داخل أحد فيلات مدينة السادس من أكتوبر وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة حسبما أكدت مؤلفة العمل أمانى التونسى لـ "ليوم السابع" موضحة أن العمل تدور أحداثه في 20 حلقة.

وأوضحت أمانى التونسى أن المسلسل يتكلم عن صدمة ما بعد الطلاق، ويتطرق لما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل النفسية بالمواقف، لافتة أن العمل ينتمى للدراما الاجتماعية النفسية التي تقدم بشكل لايت كوميدى.

مسلسل "وبقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، وبطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدم شريف منير العام الماضى سلسل "إيجار قديم" وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، رانيا عبد المنصف، أحمد أبو زيد، علاء زينهم، محمد غنيم وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.

أما المؤلفة أمانى التونسى فكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل "العيلة دى" الذى تم عرضه العام الماضى، بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، وفكرة يسري الفخراني، وتأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين.



امانى التونسى مع رانيا يوسف



المخرج طارق رفعت وامانى التونسى وميمى جمال والمنتج كريم ابو ذكرى



امانى التونسى مع رانيا يوسف وشريف منير