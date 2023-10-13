شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جميلات فى حياة برادلى كوبر قبل ارتباطه بـ جيجى حديد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر الممثل برادلى كوبر بعلاقاته النسائية الشهيرة الذى يرتبط فيها بالحسناوات من نجمات هوليود، فمن علاقة إلى أخرى يثبت كوبر أنه على موعد مع أجمل النجمات والمشاهير سواء في هوليود أو بمجال الأزياء، مثلما حدث بعلاقته مع ايرينا شايك وحالياً مع جيجى حديد، وذلك نظراً لأنه أحد أوسم نجوم هوليود وأكثرهم شهرة على مستوى العالم.



برادلى كوبر وايرينا شايك

جيجى حديد

آخر الأسماء الذى ارتبط بها برادلى كوبر مثيراً حالة كبيرة من الضجة، وذلك بعدما فاجأ الجميع خاصة أن الإشارات كلها كانت تشير لارتباط جيجى بصديقه ليوناردو دى كابريو، إلا أن كوبر كانت له الكلمة العليا في النهاية، كما لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما أثيرت أخبار حول الثنائى بأنهما قررا الزواج.



برادلى وجيجى وايرينا

ايرينا شايك

أحد أجمل الحسناوات حول العالم، والتي سبق وارتبطت بنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قبل تشد الرحال نحو برادلى كوبر في علاقة أثارت صخباً كبيراً في هوليود، ونتج عنها ابنتهما ليا، ورغم انفصالهما إلا أنهما إلى وقت قريب كانت هناك أخبار حول عودتهما بسبب علاقتهما المتفاهمة وزيارتهما المكررة بالإضافة لسفرهما سوياً.



ايرينا وبرادلى كوبر

ليدى جاجا

الفتاة التي تسببت في انفصال كوبر عن ايرينا شايك، وذلك بعد مشاركتهما في عمل فنى سوياً، أثار حولهما الكثير من اللغط بشأن ارتباطهما الذى لم ينفياه أو يؤكداه مطلقاً، ولكن كل العلامات كانت تشير لعلاقة بين الثنائى تسببت في وأد علاقته مع الفتاة الروسية ايرينا شايك.



ليدى جاجا

جينيفر لوبيز

عام 2011 وبعد انفصال لوبيز عن مارك انتونى، نشرت الصحف العالمية عدة تقارير بشأن وجود علاقة بين لوبيز من جهة وبرادلى كوبر من جهة أخرى، خاصة بعدما رصدا سوياً في عرض أزياء بدا فيه الثنائى في غاية التقارب



برادلى وجينيفر لوبيز

كاميرون دياز

علاقة أخرى أثير حولها الكثير من اللغط والجدل، حيث أكدت التقارير العالمية أن كوبر ودياز كانا مرتبطين لفترة من الزمن، وفضلا عدم إعلان ذلك للعيان.



كاميرون دياز

سوكى واتر هاوس

إحدى عارضات الأزياء التي ارتبطت ببرادلى كوبر لفترة من الزمن، وقرر في وقت من الأوقات زواجهما إلا أن الأمر لم يستمر، رغم تصريحات حبه لها، حتى انفصلا في وقت سابق ولم تستمر العلاقة.



برادلى كوبر وسوكي وتر هاوس

اوليفيا وايلد

من أبرز علاقات برادلى كوبر، وكان وقتها مع اوليفيا وايلد يشكلا ثنائياً بارزاً قبل شهرتهما الكبيرة فى بداية الألفية.