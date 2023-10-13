شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أول صورة لـ أنجلينا جولى بملابس شخصية فيلم ماريا كالاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب النجمة العالمية أنجلينا جولي الدور الرئيسى فى فيلم السيرة الذاتية "ماريا" للمخرج بابلو لارين، والذى يكشف القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية أوبرا في العالم، ماريا كالاس.

تم الكشف عن أول لقطة للنجمة أنجلينا جولي في الفيلم، حيث يبدو أنها تحولت إلى ماريا، من أزيائها في الفيلم المبنية على نفس الملابس التي ترتديها كالاس، لكن تم اتخاذ قرار بعدم استخدام أو الحصول على أي فراء جديد بعد التشاور مع مجموعات حقوق الحيوان، بما في ذلك PETA.



انجلينا جولي من فيلم ماريا كالاس

ووفقًا لمجلة Variety فإن الفيلم يأتى استنادًا إلى روايات حقيقية، ويحكي عن "ماريا" القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي عاشتها وأعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات باريس.

تمت كتابة سيناريو الفيلم بواسطة كاتب مسلسل Peaky Blinders ستيفن نايت، ومن المقرر أن يستمر إنتاج الفيلم لمدة ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، فيما لم يتم حتي الآن الإعلان عن موعد طرح الفيلم.

ويضم طاقم الفيلم أنجلينا جولي، إلى جانب بييرفرانشيسكو فافينو، وألبا روهرواشر، وهالوك بيلجينر، وكودي سميت ماكفي، وفاليريا جولينو.