شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة الفلسطينية مي عودة تعليقا على الوضع في غزة: بنخاف نغمض عنينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة، لليوم السابع تعليقا على ما يحدث في غزة، إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يحدث في غزة من خذلان، بسبب الموقف العالمي تجاه غزة واهلها.

وأضافت مي عودة، أن "البروبجاندا" العالمية خاطئة، مشيرة إلى أنها تتابع ما يحدث في غزة صباحا وليلا على الشاشات ومن خلال وسائل التواصل و نحاول نطمئن على أهلنا في غزة، " بنخاف نغمض عنينا من هول ما يحدث".

وأشارت مي عودة، إلى أنه بالأمس استشهدت عائلة كاملة، عائلة كاملة تم محوها من سجلات الحياة وهو ما يشعرنا أكثر بالعجز والخجل امام ما يشعره أهل غزة.

واكملت مي حديثها، الناس في غزة "مش قادر تكمل حياتها حياتهم واقفة مفيش بيوت مفيش مياة ولا كهرباء ولا وقود أو أدوية".

من أبرز أعمال المخرجة والمنتجة مي عودة، فيلم المخرج أمين نايفة الذى يحمل اسم "200 متر"، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، ويحكي الفيلم قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط.

وتتوالى أحداث الفيلم حياة زوجين حيث تفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ 200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز بجائزة مينتور ارابيا لتمكين الشباب والأطفال ونال 5 جوائز من مهرجان الجونة السينمائي.