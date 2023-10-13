تضامناً مع فلسطين.. إلغاء حفل بهاء سلطان في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر القائمون على حفل الفنان المصري بهاء سلطان، والذي كان مقرراً إقامته مساء اليوم (الجمعة) في قاعة “أرينا الكويت” بالكويت ضمن مهرجان “ليلة عمر” إلغاء الحفل قبل ساعات من إقامته، تضامناً مع أحداث غزة.

وكان القائمون على المهرجان في دورتة الثانية قد أعلنوا عن نفاد تذاكر الحفل الذي كان سيشارك في إحيائه إلى جانب بهاء سلطان كل من الفنان تامر عاشور والفنان عايض.

ويصدر بهاء سلطان خلال الساعات المقبلة أغنية جديدة بعنوان “دادينا” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع احمد عادل. وقد سبق وروّجت شركة “روتانا” للأغنية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.