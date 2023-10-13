برسالة غامضة.. آيتن عامر تثير الجدل من جديد حول طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة آيتن عامر من جديد، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاقها من المصوّر السينمائي محمد عز العرب، وذلك خلال ردّها على تدوينة لإحدى الناشطات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عبّرت فيها عن حُسن معاملة زوج آيتن السابق لها.

وعبّرت الناشطة من خلال تدوينتها عن امتنانها الكبير لحُسن معاملة محمد عز العرب لها، وأنها عندما طالبته بنفقات ومصاريف مادية اهتم بذلك، لتعيد آيتن عامر نشر التدوينة عبر حسابها الرسمي في “X”، مع التعليق: “وفي رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز”، لتفتح الباب بين متابعيها لعلامات الاستفهام حول التدوينة، خاصة بعد انفصالها منذ فترة عن زوجها.

يُذكر أن آيتن عامر تعاقدت أخيراً على بطولة فيلم جديد بعنوان “عنب” مع النجم بيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد نور، ويشارك في بطولته نجوم برنامج “snl بالعربي”، وهم: إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وغيرهم.

فيلم “عنب” هو التعاون الثاني على التوالي بين بيومي فؤاد وآيتن عامر بعد فيلم “مندوب مبيعات” والذي أُوقف عرضه أخيراً في دور السينما المصرية لعدم تحقيقه أي إيرادات، وتدور أحداثه حول بيومي فؤاد الذي يعمل في دبي ويعاني دائماً من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج حتى يتعرف إلى آيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.