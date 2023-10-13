لأوّل مرة منذ وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تطل إعلامياً على جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج “كلام نواعم”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة للفنانة إيمي سمير غانم، وعلّقت عليها قائلةً: “النجمة إيمي سمير غانم ضيفة النواعم في الحلقة المقبلة، لا تفوّتوا اللقاء الأحد 9:30 مساء على MBC1”.

ويُعد حلول إيمي ضيفةً على برنامج “كلام نواعم” الظهور الإعلامي الأول لها، بعد رحيل والديها الفنانَين سمير غانم ودلال عبد العزيز عن عالمنا في عام 2021.

يُذكر أن إيمي سمير غانم لا تترك مناسبة إلا وتعبّر فيها عن اشتياقها الكبير الى والديها، حيث كتبت في آخر منشور عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام” تعليقاً على صورتهما: “محتاجه ليهم أوي، حاسة بتوتر وضغط غير عادي، وبحاول أتعايش بس بصراحة الموضوع صعب ومطول أوي، بنزل وأتصور وأشوف ناس وأصحاب الحمد لله بس بصراحة أرجع بالليل أشد في شعري وصورتهم دي بتخليني مش أعيط، أنا ممكن أصرخ لوحدي… أرجو الدعاء ليهم وليا ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً”.

يُذكر أن إيمي سمير غانم تغيب عن الساحة الفنية منذ أكثر من ثلاث سنوات منذ أن قدّمت مسلسلها “سوبر ميرو” عام 2020.