محمد فراج ينافس نجوم العالم على الإيرادات الأعلى في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم بدء عرض الفيلم المصري “فوي فوي فوي” للفنان محمد فراج في المملكة العربية السعودية منذ فترة قصيرة، فقد تمكن الفيلم من دخول قائمة الأعمال السينمائية الأجنبية “الأعلى إيرادًا” في دور السينما السعودية لهذا الأسبوع، لينافس نجوماً عالميين، ويكون الفيلم المصري الوحيد في القائمة التي ضمت عدداً كبيراً من الأفلام الأجنبية، حيث احتل المركز الثاني بين عشرة مراكز هي الأعلى إيرادات في المملكة.

ويأتي هذا بالتزامن مع اختيار الفيلم بغالبية التصويت في لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل مصر في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 بعد عرضه في دور السينما في مصر والدول العربية.

وحظي الفيلم بإشادة واسعة واهتمام إعلامي كبير، كما تصدّر حديث السوشيال ميديا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.

“ڤوي ڤوي ڤوي” تأليف وإخراج عمر هلال، وهو من بطولة: نيللي كريم، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، وظهور خاص لبسنت شوقي.