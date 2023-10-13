ميغان ماركل تتحدث عن أكثر ما يقلقها في تربية أولادها مستقبلاً

ميرنا وليد - بيروت - حضر دوق ساسكس الأمير هاري برفقة زوجته ميغان ماركل خلال المهرجان السنوي للصحة العقلية، بعنوان الصحة العقلية في العصر الرقمي في مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي. ولفتت دوقة ساسكس ان اكثر ما يثير مخاوفها هو تفاعل اولادها مستقبلياً مع وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت ماركل: "إن أطفالنا صغار حقا، يبلغون من العمر عامين ونصف وأربعة أعوام ونصف... لكن وسائل التواصل الاجتماعي لن تختفي مستقبلا"، مؤكدة على النواحي الإيجابية وراء هذه المنصات: "هناك نقطة طيبة وهي أنه من المفترض أن تكون هذه الوسائل إيجابية وتخلق مجتمعا عالميا للتواصل وقد تطورت بشكل ما".

واكد الأمير هاري على المسؤولية التي يتحملها في توجيه الأطفال عبر المشهد الرقمي.

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