بالصور - جيزيل بوندشين لا ترتدي سوى بنطال الجينز... والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - لا يستطيع عالم الموضة الاكتفاء من جيزيل بوندشين، التي حققت نجاحًا كبيرًا في مسيرتها المهنية كعارضة أزياء في فصل جديد من حياتها، والآن تم الإعلان عن عارضة الأزياء الشهيرة والأم ومؤلفة كتب الطبخ، البالغة 43 عامًا، كوجه جديد لعلامة الملابس "Frame"، وبدأت الشراكة ي بحملة مثيرة في الجينز الشهير للعلامة التجارية ومجموعة شتاء 2023.



وتحكي الصور، التي التقطها ديفيد سيمز، قصة امرأة متعددة الأوجه في العصر الحديث وقواعد لباسها السهلة، بدءًا من جماليات الموضة الراقية في لوس أنجلوس وحتى الملابس المريحة في كاليفورنيا.

وتقدم قطع الدنيم المميزة من "Frame" المظهر الأكثر جاذبية حيث تظهر جيزيل عارية أثناء ارتداء الجينز المثير، وفي صورة أخرى، بدون سروال وهي تصمم زيًا يتكون فقط من سترة جينز كبيرة الحجم.

وتميز بوندشين أيضًا بالعديد من التصميمات المعاصرة من المجموعة الموسمية، والتي تضم أرقامًا مثيرة، مثل الفستان الجلدي متوسط الطول الذي إرتدته فوق السراويل الأنيقة، إلى القطع المريحة والأنيقة مثل سترة الطيار على شكل تيدي بير والقطعة الواحدة المحبوكة، والتي تأخذ طابعًا عصريًا.