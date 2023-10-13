نسرين طافش تنضم إلى ليلى علوي وبيومي فؤاد في "جوازة توكسيك"

ميرنا وليد - بيروت - وقع الاختيار على الفنانة السورية نسرين طافش للمشاركة في فيلم "جوازة توكسيك"، الى جانب الممثلين المصريين ليلى علوي وبيومي فؤاد وباقة من الممثلين، بحيث يواصل المخرج محمود كريم تجارب الاداء لاختيارهم. كما انضمت الممثلة ملك قورة الى طاقم الفيلم، وأعربت عن سعادتها بهذا التعاون، وذلك في تصريح لجريدة "الراي" الكويتية، قائلةً: "تجربة كوميدية، مفيدة لي بين فنانين كبار، وسوف ينطلق التصوير، قبل نهاية الشهر الجاري".

ومن المقرر البدء بتصوير الفيلم في نهاية هذا الشهر على ان يعرض في النصف الاول من العام 2024.

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