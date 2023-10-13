السبت.. "القاهرة السيمفوني" يعزف افتتاحية إيزيس لـ أبو بكر خيرت على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة والنصف مساء يوم السبت الموافق 14 أكتوبر، حفلا بقيادة المايسترو الإيطالي چيوڤاني بومبي، استمرارا لسلسة أعظم السيمفونيات.

يشارك في الحفل: عازفة البيانو نغماية صفوت والمغنيين السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا، تدريب مايا چيڤينريا.

ومن بين الأعمال الكلاسيكية العالمية، التي من المقرر أن يتضمنها برنامج الحفل: الكونشيرتو الثاني للبيانو والأوركسترا لـ شوستاكوڤيتش، الأجراس لـ راخمانينوف وافتتاحية إيزيس لـ أبوبكر خيرت.

ويقوم أوركسترا القاهرة السيمفوني باستحداث سلسلة من الحفلات المتنوعة، لتقديم مجموعة من أهم المؤلفات العالمية، إلى جانب الأعمال المصرية في القالب الكلاسيكي.