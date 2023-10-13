شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم: اللهم هون على أطفال فلسطين الرعب والقهر وارفع البلاء عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت النجمة دنيا سمير غانم، أهل غزة فيما يتعرضون له من قصف الاحتلال، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون على أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم والجوع، اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين".



دنيا سمير غانم

وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".

في جانب آخر، عرض للنجمة دنيا سمير غانم في شهر رمضان الماضى، مسلسل جت سليمة وشاركها في البطولة كل من، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.