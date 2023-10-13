شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يحيي ذكرى مرور 50 عاما على رحيل طه حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما مسابقة أدبية تحت عنوان "ابداعات عميد الأدب العربي طه حسين"، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل الكاتب الكبير .

يأتي ذلك بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة د.عز الرجال فاروق وسوف تشمل المسابقة فرعين، يتمثل الأول في تقديم ورقة بحثية متضمنة السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي طه حسين، أما الفرع الثاني من المسابقة فهو ملخص لإحدى مؤلفات الاديب الراحل فيما لايزيد عن ٣ صفحات.

الفئة المستهدفة من المشاركين أعمار ١٤ - ١٧سنة، ومن المقرر ان تقدم الاعمال باليد في موعد أقصاه ٢٠ أكتوبر، يتم تقييم الاعمال بواسطة لجنة مشكلة وتعلن النتائج وأسماء الفائزين في موعد أقصاه ٢٥ أكتوبر.

ومن المقرر أن تسلم الجوائز والشهادات في احتفالية خاصة بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف في ٢٩ أكتوبر، إذ تقام المسابقة تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يشار إلى أن عميد الأدب العربى طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889 ورحل عن عالمنا في 28 أكتوبر 1973، وهو أديب وناقد مصري، بل ويعد من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ورائدا لحركة التنوير فى مصر.