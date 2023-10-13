شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تدعو لفلسطين: اللهم انصر ضعفهم فليس لهم سواك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة إيمى سمير غانم على دعم فلسطين، والدعاء لهم فى ظل الأزمات التى تتعرض لها حاليا بسبب الحرب التى تشنها إسرائيل.

ونشرت إيمى سمير غانم صورة لخريطة فلسطين، عبر حسابها على "إنستجرام"، مكتوب عليها: "اللهم كن لفلسطين عوناً، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء لهم، فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم انصر ضعفهم فليس لهم سواك".



إيمي سمير غانم

وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".