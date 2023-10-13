شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفلى بهاء سلطان وتامر عاشور فى الكويت تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لحفلى بهاء سلطان وتامر عاشور، الذى كان من المقرر إقامتهما اليوم الجمعة بدولة الكويت، تأجيلهما إلى وقت لاحق يتم تحديده فيما بعد، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الكويتى بوقف مظاهر الاحتفالات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وجه مجلس الوزراء الكويتى، أمس الخميس، بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية فى الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطينى جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلى، وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار.

وذكر مركز التواصل الحكومي الكويتي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، أن ذلك يأتى تأكيدا على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية، ونظرا لما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي.

وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".