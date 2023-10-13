شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل عفروتو في مباراة مصر والجزائر بالإمارات تضامناً مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطرب الراب عفروتو، عن الغاء حفله الذى كان من المقرر إحياؤه على هامش مباراة مصر والجزائر الودية المقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قصف من الاحتلال.

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".