تعليق المفاوضات بين الاستوديوهات والممثلين في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عُلّقت المفاوضات بين الممثلين المضربين ورؤساء الاستوديوهات في هوليوود، مما يقوض الآمال في استئناف إنتاج الأفلام والمسلسلات سريعاً بعد أشهر طويلة من الإضراب.

ويتفاوض رؤساء الاستوديوهات والمنصات من أمثال “ديزني” و”نتفليكس” منذ الأسبوع الفائت، مع ممثلين عن نقابة “ساج-أفترا” الأميركية التي تنوب عن 160 ألف ممثل وراقص وغيرهم من العاملين في الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية.

لكن في بيان صدر الأربعاء، أعلنت الاستوديوهات التي يمثلها تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية (AMPTP)، أن المفاوضات توقفت وعُلّقت في الوقت الراهن.

وقالت “بعد مناقشات جدية، بات من الواضح أن الفجوة بين موقفَي كل من تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية ونقابة الممثلين كبيرة جداً، والمناقشات لم تعد تتقدّم بطريقة مثمرة”.

وفي الشهر الفائت، توصل تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية إلى اتفاق بشأن الرواتب مع كتّاب السيناريو في هوليوود، مما أنهى إضراباً استمر 5 أشهر تقريباً.

ونظراً للتشابه بين مطالب الممثلين، وتلك الخاصة بكتّاب السيناريو، بدا أنّ هنالك تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع بين الاستوديوهات ونقابة “ساج-افترا”.

لكن اتهم تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية الممثلين، بأنهم يقترحون مطالب مُبالغ بها، كتقاسم الإيرادات المتأتية من نشر الأعمال عبر منصات البث التدفقي، والتي “ستكلف وحدها أكثر من 800 مليون دولار سنوياً”، وقال “إنّ ذلك يشكل عبئاً مالياً لا يمكن أن تتحمله” الاستوديوهات.

وقالت استوديوهات هوليوود “نأمل أن تراجع نقابة الممثلين مواقفها، وتعود إلى المفاوضات المثمرة سريعاً”.

ونددت نقابة الممثلين بما وصفته “أساليب تخويف” تستخدمها الاستوديوهات، متهمةً إياها بـ”نشر معلومات مضللة” في شأن الاقتراح المقدم خلال المفاوضات، من خلال المبالغة بأنّ تكلفته تصل إلى 60%.

وقالت النقابة في بيان “لقد أحرزنا تقدماً كبيراً من جانبنا، من خلال تغيير كامل للاقتراح المرتبط بتقاسم الإيرادات، والذي سيكلف الشركات أقل من 57 سنتاً لكل مشترك سنوياً”، مضيفةً “لقد رفضوا مقترحاتنا”.

وأكّدت أنها “تفاوضت بحسن نية” مع المنتجين والمنصات، مع أنهم “قدّموا لنا الأسبوع الفائت عرضاً صادماً كان أقل مما عرضوه حتى قبل بدء الإضراب”.

وتابعت “أنهم يستخدمون الإستراتيجية الفاشلة نفسها (التي استعملوها مع كتّاب السيناريو)، المتمثلة في نشر معلومات مضللة لخداع أعضائنا، ووضع حد لتضامننا والضغط على مفاوضينا”، وأبدت النقابة استعدادها “للتفاوض اليوم وغداً وكل يوم”.

ومع أنّ كتّاب السيناريو استأنفوا عملهم، لن يتم استكمال تصوير معظم الإنتاجات طالما أنّ الممثلين مستمرون في إضرابهم الذي بدأ في يوليو، ويكلّف القطاع ملايين الدولارات يومياً.

وعلى غرار كتّاب السيناريو، يرغب الممثلون في أن يكونوا قادرين على كسب المزيد، عندما يحقق أحد أفلامهم أو مسلسلاتهم نجاحاً كبيراً في المنصات، بدل تلقي مبلغ مقطوع بغض النظر عن شعبية العمل، إضافة إلى مطلبهم في الحصول على ضمانات في ما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يخشون استخدام الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوتهم وصورتهم، من دون الحصول على موافقتهم أو دفع مبالغ لهم لقاء ذلك

نظرياً، يُفترض أن يكون للاتفاق الذي تم بين الكتّاب والاستوديوهات دور إيجابي في ملف الممثلين، بحسب الخبراء، لكنّ المطالب المتعلقة بالرواتب وبمواجهة الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها “ساج-أفترا” أكبر من تلك التي اقترحها كتّاب السيناريو.

وتغطي المحادثات أيضاً موضوعات خاصة بالممثلين، كاختبارات الأداء من بعد، وهي خطوة يتم اللجوء إليها منذ بداية جائحة كوفيد-19 ويرفضها الممثلون بصورة كبيرة.

وقد استؤنفت بعض الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية التي تشارك فيها استوديوهات هوليوود الصغيرة، بفضل اتفاقيات مؤقتة.