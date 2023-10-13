8 أفلام جديدة في دور العرض السعودية.. وSaw X يتصدر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم الرعب الأميركي Saw X، بطولة توبين بل، شباك التذاكر السعودي، لهذا الأسبوع، مُحققاً 2.2 مليون ريال (597.5 ألف دولار أميركي) لـ38 ألف تذكرة مباعة، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وتشهد دور العرض هناك، حالة من التنافسية الشديدة، حيث يُعرض حالياً 38 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، فقد حققت هذه الأفلام هذا الأسبوع، أكثر من 9.8 مليون ريال (2.63 مليون دولار) لأكثر من 179 ألف تذكرة مباعة.

وتستقبل دور العرض السعودية، 8 أفلام جديدة، بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، وهي: الفيلم الغنائي “سكر” بطولة ماجدة زكي، والأنيميشن Gold Beak، والرعب الأميركي The Exorcist Believer، وThe Island، والكوميدي Dumb Money، وA Very Good Girl، وThe Getback، وأخيراً الفيلم الكوميدي المصري “ويزو سكول”.

وتراجع فيلم Voy Voy Voy، بطولة محمد فراج، إلى المركز الثاني، إذ حقق هذا الأسبوع 1.4 مليون ريال (375.6 ألف دولار) لأكثر من 22.9 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه على مدار الـ4 أسابيع الماضية، نحو 6.3 مليون ريال (1.68 مليون دولار) لـ111.4 ألف تذكرة مباعة.

وجاء بالمركز الثالث، فيلم Expendables 4، مُحققاً 824.4 ألف ريال (219.7 ألف دولار) لـ14 ألف تذكرة تقريباً، ليتجاوز ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع، 5.27 مليون ريال (1.4 مليون دولار) بواقع 92.7 ألف تذكرة مباعة.

واحتل الفيلم الهندي Jawan، بطولة شاروخان، المركز الرابع، مُحققاً 663.8 ألف ريال (177 ألف دولار تقريباً) لـ13 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه هناك على مدار الـ5 أسابيع الأخيرة، 10.3 مليون ريال (2.76 مليون دولار) لـ247.6 ألف تذكرة مباعة.

وذهب المركز الخامس، إلى فيلم الأنيميشن Paw Patrol: The Mighty Movie، مُحققاً 546.5 ألف ريال (145.7 ألف دولار) لـ11.4 ألف تذكرة، ليتجاوز ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 1.5 مليون ريال (409 آلاف دولار) لأكثر من 32.9 ألف تذكرة.

كما تراجع فيلم Equalizer 3، بطولة دينزل واشنطن، إلى المركز السادس، محققاً 701 ألف ريال (178 ألف دولار) لأكثر من 11.3 ألف تذكرة، فيما بلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 6 أسابيع، 19.6 مليون ريال (5.2 مليون دولار) لـ398.3 ألف تذكرة مباعة، يلاحقه الفيلم السعودي “تشيللو”، والذي حقق هذا الأسبوع 243.2 ألف ريال (64.8 ألف دولار) لـ7.4 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي، 1.8 مليون ريال (485.3 ألف دولار) بواقع 69.4 ألف تذكرة مباعة.

وجاء بالمركز الثامن، فيلم The Creator، محققاً 457 ألف ريال (121.8 ألف دولار) لـ7.3 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل أسبوعين، 1.7 مليون ريال (454.5 ألف دولار)، لـ25.2 ألف تذكرة.

أما المركز التاسع، كان من نصيب الفيلم الهندي Kannur Squad، والذي حقق 320.5 (85.4 ألف دولار) لـ7.1 آلاف تذكرة، فيما وصل إجمالي إيراداته على مدار الأسبوعين الماضيين، 1.02 مليون ريال (273.5 ألف دولار)، لـ25.2 ألف تذكرة.

كما تراجع فيلم Nun2، إلى المركز العاشر، ليحقق هذا الأسبوع 389.2 ألف ريال (103.7 ألف دولار) لـ6.9 آلاف تذكرة، ليتجاوز إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الأخيرة، 9.4 مليون ريال (2.5 مليون دولار) بواقع 221.6 ألف تذكرة مباعة.