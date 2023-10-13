بعد تضامنه مع إسرائيل.. منظمة كويتية تفسخ تعاقدها مع نجم Lost

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغت إدارة فعالية Quantum-con المقامة في أرض المعارض بالكويت تعاقدها مع الممثل الأميركي إيان سومرهالدر، نجم مسلسلَي The Vampire Diaries وLost بسبب ثبات موقفه من القضية الفلسطينية وفق بيان نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وعبّر سومرهالدر عن موقفه من خلال مشاركة تدوينة لنجم المصارعة السابق والممثل الأميركي دواين جونسون الشهير بلقب “ذا روك”، جاء فيها: “أنا حزين وغاضب ومشمئز من عمليات القتل الوحشية والاختطاف التي تعرّض لها الشعب اليهودي من خلال الأعمال المروعة التي تقوم بها جماعة حماس الإرهابية”… والتعليق على هذه التدوينة بالقول: “أشارك كلمات ذا روك بسبب عجزي عن الكلام، لأن كلماته تعبّر عن موقفي”.

يُذكر أن تقارير إعلامية أجنبية أشارت إلى أن والدة Ian Somerhalder إسرائيلية تُدعى إيلدا.

وكان لافتاً في الأيام الماضية دعم عدد كبير من نجوم هوليوود إسرائيل في هجومها على غزة بعد “طوفان الأقصى”، من خلال استخدام صور الضحايا الفلسطينيين زاعمين أنها لإسرائيليين!