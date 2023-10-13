شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح يختار نادر عباسى رئيسا للجنة تحكيم دورته الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوى رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، عن اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان بدورته الثامنة، حيث وقع الاختيار على المايسترو نادر عباسى.

وقال رئيس المهرجان: "وقع الاختيار على المايسترو العالمى نادر عباسى ليكون رئيس اللجنة العليا للمهرجان لمدة ثلاث سنوات مقبلة 2023 و2024 و2025، بداية من الدورة الثامنة، حتى الدورة العاشرة، وذلك ضمن خطة التطوير التى بدأنا تنفيذها لفتح آفاق جديدة للعمل المسرحى الاستعراضى الغنائى، وأيضا ضمن خطة التوسع داخل المهرجان لإقامة فعاليات موسيقية مصاحبة وموازية لفعاليات المهرجان في الدورات المقبلة".

يقوم نادر عباسى فى قيادته للأوركسترا بتوظيف خبراته الفنية السابقة فى مجالات التأليف الموسيقى والعزف ‏والغناء، حيث درس المسرح فى "جينيف" بسويسرا، وتخرج من معهد "الكونسرفتوار" عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس فى آلة الفاجوط، ثم حصل على بكالوريوس فى التأليف الموسيقى عام 1986، وتخرج من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقى فى فرنسا عام 1999، وفى يوليو 2001، تولى منصب المدير الفنى والموسيقى لمؤسسة كتارا للثقافة، بالدوحة - قطر. ‏‎ ‎ منذ عام 2009 إلى 2011، كان أول مديرا موسيقيا وقائدا أساسيا لأوركسترا قطر الفلهارمونى حديث الإنشاء، ‏الذى يتكون من مائة و واحد عازف محترف من كل أنحاء العالم. ثم استمر تعاونه مع أوركسترا قطر ‏الفلهارمونى بصفة منتظمة كقائد ضيف.

منذ 2002 حتى 2011، تولى نادر عباسى منصب المدير الفنى ‏والقائد الأساسى لأوركسترا أوبرا القاهرة، ‏وفى عام 2002، قام بنجاح كبير بقيادة الإنتاج الضخم لأوبرا عايدة بأهرامات الجيزة،‏ ومنذ ذلك الحين، قام بقيادة العديد من الأوبرات والباليهات لمؤلفين كبار مثل موتسارت، روسينى، فيردى، ‏بوتشينى، بيزيه، تشايكوفسكى، سترافينسكى، مسكانى، ليونكافالو وغيرهم الكثير، ودُعى أوركسترا أوبرا القاهرة ‏تحت قيادته إلى العديد من المهرجانات وعروض الأوبرا والحفلات مثل (سالونيكى، اليونان، المكسيك، ألمانيا، ‏بكين، الصين وعمان).



نادر عباسي

نادر عباسى هو المدير الفنى لأوركسترا السلام بباريس الذى أسسه عازف البيانو ‏الأرجنتينى ميجيل استريلا حيث يضم عازفين شباب محترفين من جميع أنحاء العالم لنشر حوار السلام بين ‏مختلف الثقافات والديانات. وهو عضو دائم فى لجنة تحكيم مسابقة ستينهامر الدولية للغناء فى نوركوبينج ‏برعاية ملك السويد.

فى عام 2006، قاد أوبرا "ماريا جولوفين" لمينوتى بأوبرا مارسيليا وذلك فى حضور ‏المؤلف نفسه، ثم أصبح يُدعى بصفة منتظمة لقيادة حفلات وأوبرات منها أوبرا "الحفل التنكرى"، "هاملت"، ‏‏"الجميلة هيلين"، "عايدة" و"كارمن"، "حوار الكارمليت" بدار أوبرا بوردو و"عايدة" فى مهرجان نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

قاد نادر عباسى العديد من الأوركسترات العالمية مثل أوركسترا بازيل السيمفونى، أوركسترا راينلاند بفالتس ‏الفلهارمونى، أوركسترا هايدلبرج الفلهارمونى، أوركسترا كونسرفتوار ريتشارد شتراوس (ألمانيا)، أوركسترا مارسيليا ‏الفلهارمونى، أوركسترا بوردو أكيتان الوطنى (فرنسا)، أوركسترا سويس روموند، أوركسترا جينيف للحجرة ‏‏(سويسرا)، أوركسترا أوبرا باشكير بمهرجان ‏Chaliapin and Nuriev‏ (روسيا)، أوركسترا جواناخواتو ‏السيمفونى، أوركسترا المكسيك السيمفونى (المكسيك)، أوركسترا نوركوبينج الفلهارمونى (السويد)، اورو ‏أوركسترا دا كاميرا دى بارى (إيطاليا)، أوركسترا لشبونة الفلهارمونى (البرتغال) وغيرهم.‏‎ ‎وكان أول ظهور له بالولايات المتحدة كقائد موسيقى لأوركسترا ساكرامنتو الفلهارمونى فى ربيع 2008، ثم قاده ‏مرة أخرى فى عام 2010.

وحصل نادر عباسى على شهادة للتميز الموسيقى عامى 1980 و1982 ‏بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بالجائزة الأولى للفاجوط والتأليف الموسيقى من وزارة الثقافة المصرية أعوام ‏‏1986، 1995، 1996 بالإضافة إلى فوزه بجائزة مسابقة موتسارت لموسيقى الحجرة فى جينيف عام 1992. ‏ومن الجدير بالذكر، أنه ألف أعمالا موسيقية لفرقة باليه جينيف، أوركسترا جينيف للحجرة، أوركسترا سويس ‏روموند، أوركسترا قطر الفلهارمونى، عازفى الكلارينت السويسريين وغيرهم.

كما حصل عباسي علي جوائز كثيرة عالمية منها جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية، والجائزة الأولى لموسيقى الحجرة مقدمة من المجلس الأعلى للثقافة عام 1986، وفي عام 1992 حصل علي جائزة مسابقة المؤلف الموسيقي موتسارت من مؤسسة أصدقاءالكونسرفتوار في جنيف، وفي عام 1996 نال جائزة التأليف الأولى للأوركسترا، وتبعتها جائزة الفيرتيوزيه عن عامي 1990 و 1996.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.