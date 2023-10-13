ميرنا وليد - بيروت - تلقى الممثل اللبناني باسم مغنية تكريماً مستحقاً في مهرجان العراق الدولي، الذي ترأسه الفنانة العراقية شذى حسون، فتسلم جائزة التميز عن مسيرته التمثيلية.

موقع "الفن" تواجد في الحفل بشخص رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، التي عادت بمجموعة من اللقاءات، من بينها لقاء مع الممثل اللبناني باسم مغنية.

مغنية تحدث عن التكريم وعن مسيرته المهنية، وعن اللوك الجديد الذي يعتمده، وسبب اعتماده، وسألناه إن كان يحب أن يكون هناك جزء رابع من مسلسل للموت؟، وهل هو فعلياً مع تعدد الأجزاء في الأعمال التمثيلية؟

وماذا قال عن الممثلات ماغي بو غصن وورد الخال ودانييلا رحمة؟

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - باسم مغنية يكشف عن موقفه من جزء رابع من " للموت " .. وهذا ما قاله عن ماغي بو غصن وورد الخال ودانييلا رحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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