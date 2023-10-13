ميرنا وليد - بيروت - رفض الممثل التركي باريش أردوتش بطل مسلسل "حب للايجار" كذلك الممثل كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند في الدول العربية، عرض بطولة عمل فني ودرامي جديد يحمل إسم " المنحرفون "والذي يتناول قصة رجل وإمرأتين. هذا الرفض جعلهما يتصدران الترند في الصحف ووسائل الاعلام التركية.

وجاء رفض تاتليتوغ للعرض بشكل نهائي اذ انه يخالف العادات والتقاليد التركية، وتاتليتوغ في هذه الايام منشغل في تصوير الموسم الثاني من مسلسل العائلة الذي يجمعه بمواطنته سيريناي ساريكايا والذي سيعرض قريباً على الشاشة التركية.

وبعد رفض تاتليتوغ اتجهت الجهة المنتجة الى الممثل باريش أردوتش الذي رفض السيناريو للاسباب عينها.

كانت هذه تفاصيل خبر كيفانش تاتليتوغ وباريش أردوتش يرفضان نفس العمل.. والسبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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