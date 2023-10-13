العثور على جثة أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة "The Isley Brothers"

ميرنا وليد - بيروت - توفي رودولف إيسلي، الالفنان المعروف بأنه أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة "The Isley Brothers" عن عمر يناهز 84 عاماً، ولم يعرف إلى حد الآن سبب وفاة رودولف إذ إنه غير واضح حاليًا، على الرغم من أن أحد الأشخاص المعنيين قال أنه يعتقد أنه أصيب بنوبة قلبية.
بدأ رودولف الغناء في سن مبكر في كنيسته المحلية وأنشأ "The Isley Brothers" مع إخوته رونالد وأوكيلي وفيرنون عندما كان مجرد مراهق.
وبعد أن صدمت سيارة فيرنون بشكل مأساوي أثناء ركوب دراجته عندما كان عمره 13 عامًا فقط في عام 1955، انتقل الأخوان إلى نيويورك لتسجيل الموسيقى.
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