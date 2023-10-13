ليالي دهراب تنشر صوراً من كواليس "يس عبد الملك"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الكويتية ليالي دهراب صوراً من كواليس تصوير مشاهدها في مسلسل "يس عبد الملك" المقرر عرضه في رمضان 2024 وهو مسلسل من تأليف محمد النشمي واخراج مناف عبدال وينتمي الى المسلسلات الاجتماعية العائلية.

المسلسل من بطولة سعد الفرج الذي يقوم بدور يس عبد الملك ويشارك فيه باقة من الممثلين الخليجيين بينهم حسين المهدي، فتات سلطان، أحمد النجار، روان العلي ومنصور البلوشي وغيرهم.

المسلسل تدور احداثه في بيت العائلة ويتطرق الى العديد من المشاكل والاحوال الشخصية التي يعيشها المجتمع الخليجي.