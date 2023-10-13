هنادي الكندري تستقبل مولودتها وتختار لها هذا الإسم

ميرنا وليد - بيروت - إستقبلت الممثلة الكويتية هنادي الكندري وزوجها الممثل محمد الحداد ابنتهما يوم البارحة واطلقا عليها اسم آريا. وكتبت هنادي في منشور: “الحمد لله رب العالمين على تمام نعمتك واكتمال منتك، رزقنا المولى تعالى عز وجل بمولودة جديدة (بيبي آريا)… اللهم اجعلها من مواليد السعادة، اللهم بارك لنا فيها واجعلها من عبادك الصالحين الحامدين الشاكرين والحافظين لكتابك”.

اما الممثل محمد الحداد فكتب على صفحته: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله ⁧‫بمولوده‬⁩ اسأل الله ان يبارك فيها وان يرزقني برها ويجعلها من عباده الصالحين ومن حفظة كتابه الكريم". وتوالت التعليقات مهنئة الزوجين على هذه الولادة.

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