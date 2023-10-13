"فرسان الشرق" تواصل تقديم "عرض "زنوبيا" على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تواصل فرقة فرسان الشرق للتراث، تقديم عرض "زنوبيا" ملكة الشرق من إنتاجها، وتأليف محمد زناتي، تصميم وإخراج كريمة بدير، إعداد موسيقي أحمد الناصر، وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، اليوم الجمعة وغدا السبت 13 و14 أكتوبر، على مسرح الجمهورية.

ينطلق العرض الذي بدأ أمس الخميس 12 أكتوبر في الثامنة والنصف مساء. يتحدث عن صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية والجميلة متمثلة في الملكة زنوبيا، المعروفة بشجاعتها وخوضها حروب عديدة.

يشرف المدير الفني عصام عزت على فرقة فرسان الشرق، والتي تم تأسيسها من قبل وزارة الثقافة عام 2009 ، للعمل على استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية.

انضمت فرقة فرسان الشرق إلى فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم، وحققت نجاحا كبيرا.