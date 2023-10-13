ابنة محمد الموجي لـ"الخليج 365": مهرجان الموسيقى العربية يتجاهل الاحتفال بمئوية والدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الدكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، عن استيائها من عدم اهتمام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين من بالاحتفاء بمئوية ميلاد والدها، وكذلك مئوية ميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل.

وكتبت غنوة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "مهرجان الموسيقى العربية تجاهل تماما مئوية ميلاد الموجي والطويل، إيه السبب وإيه الهدف معرفش؟.. ويرجعوا يزعلوا لما يتكرموا خارج مصر".

وفي اتصال هاتفي مع "الخليج 365"، علقت غنوة "مهرجان الموسيقى العربية أغفل الاحتفاء بمئوية والدي والموسيقار كمال الطويل، وأعلنوا مؤخرًا عن الاحتفال بمئوية رحيل الموسيقار سيد درويش، وهو يستحق بالطبع لأنه موسيقار عظيم وعملاق كبير، ولا أحد ينكر ذلك، لكن في الوقت نفسه كان من المهم الالتفات لذكرى مهمة لاثنين من كبار الموسيقيين في مصر، وهذا حقهم على التاريخ".

وأكدت غنوة أنها لم تتواصل مع إدارة الأوبرا المنظمة للمهرجان، وكذلك لم تتحدث مع المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان في دورته الجديدة، ولكن سبق ودار بينها وبين ابن عمها المايسترو محمد إسماعيل الموجي، وهو مدير الموسيقى العربية في الأوبرا، حديثا بشأن الأمر قبل فترة من إعلان تفاصيل المهرجان: "قلتله مئوية عمك السنة دي إيه أخبار مهرجان الموسيقى العربية هيعملوا إيه في القصة دي".

وتابعت "قالي إن شاء الله المهرجان هيكون باسم عمي محمد الموجي السنة دي. لكن معرفش إيه اللي اتغير بعد كده، ده اللي مش فهماه الحقيقة، كان في باله إن ده يحصل وبعدين لم يتم ذكر الموضوع، مش عارفة مين اللي غير الموضوع خالد داغر ولا هاني فرحات ولا مكانش عندهم فكرة انا مش عارفة الصراحة".

وعادت غنوة لتشدد على أن الاحتفاء بموسيقار كبير مثل "خالد الذكر" سيد درويش لا يتعارض مع إقامة ليلة تحمل اسم كمال الطويل وأخرى لـ محمد الموجي.

يُذكر أن مئوية ميلاد الموسيقار الكبير محمد الموجي مرت هذا العام 2023 في شهر مارس الماضي. ويعد الموجي أحد أهم وأشهر الملحنين في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم الطرب، وقدم مئات الأغاني التي مازالت خالدة بيننا حتى اليوم، كما شارك بالتمثيل في أكثر من عمل سينمائي، ووضع الموسيقى التصوير لعشرات الأعمال الفنية (السينمائية والتليفزيونية والمسرحية).

جدير بالذكر أن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين تنطلق في 20 أكتوبر الجاري، ويشهد إقامة احتفالية خاصة بمئوية "فنان الشعب" سيد درويش على مسرح معهد الموسيقى العربية يوم السبت 21 أكتوبر، ويضم البرنامج عدة حفلات يشارك في إحيائها عدد كبير من نجوم الغناء: أنغام، هاني شاكر، علي الحجار، مدحت صالح، أصالة، كارمن سليمان، حمزة نمرة، تامر عاشور، أحمد سعد، نادية مصطفى.