إيرادات الخميس.. "العميل صفر" في المركز الرابع و"ع الزيرو" يحقق 72 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الخميس 12 أكتوبر منافسة بين 11 فيلم، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، سكر، ع الزيرو، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، دولارات دولارات، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و353 ألفا و394 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 503 آلاف و307 جنيهات.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

حسن المصري

احتل المركز الثاني فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 248 ألفا و841 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يرسف.

وش في وش

وحصل على المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 234 ألفا و481 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وتراجع فيلم "العميل صفر" للمركز الرابع بعد تحقيقه إيرادا بلغ 189 ألفا و462 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

سكر

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 121 ألفا و341 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

بيت الروبي

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "بيت الروبي" محققا 25 ألفا و132 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

أولاد حريم كريم

وفي المركز السابع جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 23 ألفا و78 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

مستر إكس

ويأتي في المركز الثامن فيلم "مستر إكس" محققا 3 آلاف و31 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

البعبع

واحتل المركز التاسع فيلم "البعبع" والذي حقق 2672 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

دولارات دولارات

وكان المركز العاشر من نصيب فيلم دولارات دولارات، الذي حقق 1977 جنيها.

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إنتاج مدحت سعد، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، المطربة أمينة، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم.

ع الزيرو

واحتل المركز الحادي عشر والأخير فيلم "ع الزيرو" بعد تحقيقه 72 جنيها.

"ع الزيرو" تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران.