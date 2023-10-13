شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقى الدولى الرابع للميكروتياترو فى مصر.. وهذه لجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الرابعة للمتلقى الدولى للميكروتياترو يوم الأحد 15 أكتوبر على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك تحت رعاية أ.د نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبحضور أ. د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ود. سمير متولى رئيس الملتقى ود. نبيلة حسن مؤسس الملتقى فى مصر، ود. ماجدلينا كروز الملحق الثقافى فى المعهد الثقافى الإسبانى ثرفانتس بالقاهرة.

يشارك فى هذه الدورة 23 عرضا مسرحيا تتنوع بين فرق المسرح الجامعى والفرق المستقلة وفرق أكاديمية الفنون، بإجمالى 23 عرضا مسرحيا لنصوص مصرية مؤلفة خصيصا لهذا النوع المسرحى المكثف.

ويستضيف مركز الحرية للإبداع عروض اليوم الأول 16 أكتوبر الجارى، والخاصة بعروض الإسكندرية، على أن تستضيف أكاديمية الفنون بالقاهرة باقى العروض حتى الختام فى 20 أكتوبر الجارى.

وأعلن الملتقى لجنة تحكيم دورته الرابعة، وهم، الناقد والمخرج والمؤرخ د. عمرو دوارة، الناقد الأستاذ محمد الروبى رئيس تحرير جريدة مسرحنا والمخرج المسرحى سعيد منسى.

الميكروتياترو مسرحياته تقدم فى غرفة مساحتها 15 مترًا مربعًا، يحضرها 15 فردًا، ويستغرق عرضها 15 دقيقة، ويمكنك أن تشاهد العرض ثم تخرج للراحة قبل أن تلحق بعرض جديد، وبالتالي فأنت لست مضطرًا لأن تجلس ساعتين أو أكثر متململلًا تريد الخروج ، لأن فلسفة الميكروتياترو تقوم على شرطين هما: أن يبدأ العرض من Point OF Attack نقطة هجوم، أو مشكلة ، وأن يكون فيه Major Turning Point أي نقطة تحول كبرى، وهو ما يضمن روعة الاستهلال، لأن البدء من مشكلة أو نقطة هجوم يضمن شد انتباه المتلقي ويضمن كذلك أسر ذهن المتلقي مع العرض حتى النهاية.