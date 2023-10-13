بالصور- بإطلالة كاجوال رائعة.. جورجينا رودريغيز تخطف الانظار بإطلالة صيفية رائعة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة والعارضة الأرجنتينية وحبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز على الجمهور بلوك رائع صيفي من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت جورجينا بجمال مميز حيث كانت ترتدي كروب توب باللون الزهري ذات اكمام طويلة بالإضافة إلى شورت جينز قصي، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، عبّرت الممثلة والعارضة الأرجنتينية وحبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز عن حزنها لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون في غزة من قصف وقتل وترويع، وذلك جرّاء الإعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

ونشرت جورجينا صورة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية القصة، لقطة تظهر طفلة صغيرة تحمل لعبة وردية اللون، وتجلس على أنقاض منزلها الذي تهدّم بالكامل جرّاء القصف المعادي، وأرفقتها برمز تعبيري لوجه حزين مع رمز تعبيري لقلب تعبيراً عن تضامنها.

لكن جورجينا عادت وحذفت الصورة، لأنها كما يبدو تعرّضت لهجوم من عدد كبير من متابعيها الداعمين لإسرائيل، رغم أن موقفها لم يكن واضحاً تماماً، إذ إنها لم تكتب تعليقاً، بل اكتفت بالصورة.

