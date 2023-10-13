أحمد ثروت يعلن شفاءه من مرض "ميلر فيشر" وكيف أحس بإصابته في 30 دقيقة فقط

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج أحمد ثروت شفاءه من مرض "ميلر فيشر" المناعي بعد رحلة علاج طويلة.



وروى ثروت أن الأمر كله حدث في نصف ساعة فقط، قائلاً إن المرة الأولى التي شعر فيها بوعكته الصحية كانت خلال العمل، قائلاً: "فجأة كحيت دم.. ثم شعرت بعدم توازن، ومابقتش قادر أمشي على الأرض"، أما المرة الثانية فكان في السيارة مع خطيبته ثم أحس فجأة بأن "رجلي نمّلت" وكان متجهاً إلى البيت ليرتاح لكن خطيبته أصرت أن يذهب إلى المستشفى.

ولفت أحمد ثروت في لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي إلى أن التطورات حدثت بسرعة للغاية رغم أنه ذهب إلى المستشفى واعياً: "قبل مرضي بثلاثة أيام كنت أعمل ولم أعاني أي تعب من قبل أو أتناول أدوية، ودخلت المستشفى على رجلي، ولكن المرض أصابني بالكامل، وكان يرخي عصب العين بشكل كلي".

وأكد ثروت أنه لم يكن يفهم طبيعة ذلك المرض في البداية ولم يحصل على التشخيص الصحيح لكونه مرض نادر، واعتقد الأطباء في المستشفى أنه مصاب بجلطة حتى اكتشف في النهاية إصابته بمرض مناعي يطلق عليه "متلازمة ميلر فيشر" الذي تسبب في عدم قدرته على الحركة.