شريهان تظهر دعمها للقضية الفلسطينية برسالة شديدة النبرة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة والفنانة الإستعراضية شريهان عن سخطها مما يحدث من حرب ضد الفلسطينيين والإنتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل جيش الإحتلال في حربه على قطاع غزة.



وتوجهت شريهان برسالة شديدة النبرة الى العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي أيضاً في هذا الخصوص وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي كاتبة : "الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً، نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وهناك حصار كامل على غزة، وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني". وأضافت: "على العالم أجمع إذا كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

ومع بداية الأحداث كانت شريهان قد وجّهت رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني عبّرت فيها عن حزنها الشديد لما يحدث في فلسطين المحتلة قائلةً: "سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يوماً سلاماً".

وأردفت بالقول: "الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية ظالمة كارثية ليس لها مثيل، ومن حقه أن يدافع عن نفسه في إطار القانون الدولي، ولكن أين هو القانون الدولي؟! وتوجهت بالدعاء لفلسطين والفلسطينيين كاتبة :"اللهُم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيّدهم بنصرك وقوّتك... اللهُم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين وشعبها الأصيل، اللهُم سلّم جميع المدنيين، اللهُم كُن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين".