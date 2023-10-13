ايلون ماسك هدد بحرق موقع تصوير Aquaman 2 .. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - كشف تقرير صحفي أن رجل الأعمال الكندي الأميركي إيلون ماسك دافع عن الممثلة العالمية آمبر هيرد بعد شائعات استبعادها من المشاركة في فيلم Aquaman and the Lost Kingdom، ووفقًا لتقرير جديد من موقع Variety، أفادت التقارير أن ماسك قد دفع شركة Warner Bros بقوة إلى إبقاء هيرد في دور ميرا في متابعة فيلم "Aquaman" الذي طال انتظاره.



وفقًا لمجلة Variety، أرسل مخرج فيلم Warner Bros. وAquaman، جيمس وان، خطابًا إلى محامي هيرد كارل أوستن بعد إصدار الفيلم عام 2018 لمشاركة قرار استبعاد هيرد من الجزء الثاني، مشيرًا إلى نقص الكيمياء مع بطل الفيلم النجم العالم جيسون موموا.

ومع ذلك، قررت شركة Warner Bros، وفقًا لمجلة Variety، عدم طرد هيرد بعد أن أرسل صديقها السابق ماسك ومحاميه "خطاب إلى شركة Warner Bros.، الذى هدد فيه بحرق موقع تصوير الفيلم، إذا لم تعد هيرد إلى الجزء الثاني.