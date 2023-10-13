ميرنا وليد - بيروت - ونشر الفنان المصري رامي جمال، صورة للعلم الفلسطيني عبر خاصية الحالة عبر الحساب الخاص به تحت عنوان هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية، دعمً لفلسطين والشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات التي يتعرضون لها من الجانب الإسرائيلي، وذلك قبل حفلته الليلة والمفترض إحيائها مساء اليوم

وكان رامي جمال قد هنأ صديقه الفنان تامر عاشور على عقد قرانه و نشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيديو وهو يهنئه في حفل الزفاف معلقا: "مبروك لصديق عمري تامر عاشور الزواج ربنا يبارك في حياتكم و يسعدكم".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - حساب رامي جمال يدعم القضية الفلسطينية .. ولا يعترف بأي مسميات أخرى سوى فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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