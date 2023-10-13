بعد حديثه عن أكاذيبهم.. إسرائيل تحظر حسابات ممثل وإعلامي أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الممثل والإعلامي الأمريكي جاكسون هينكل حظر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إسرائيل بعدما قام بالكشف عن أكاذيبهم بشأن ضحاياهم.

وأوضح "هنكل" ما يتعرض له من مضايقات على السوشيال ميديا بعدما قام بنشر عدد من الأخبار الكاذبة والمغلوطة بشأن ضحايا ومصابي الاحتلال، الذين أكدوا وفاة العديد من الأطفال في هجمات المقاومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر "هنكل" عدد من الأخبار عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا منها تطبيق "X" وأكد خلالها أن العديد من التقارير العالمية منها "CNN" تشير لعدم التأكد من صحة وجود أي ضحايا من الأطفال الإسرائيليين خلال هجمات حركة حماس.

وقام "هنكل" بتكذيب هذه الشائعات التي يحرص الإعلام الغربي على تلقينها لشعوب العالم في محاولة انحيازهم للجانب الإسرائيلي وهو ما أنكره "هنكل".

كما انتقد "هنكل" الحكومة الإسرائيلية ومهاجمتها العديد من الدول العربية منها مطار دمشق الدولي ومطار حلب في سوريا والذي أسفر عن العديد من الخسائر وأدى إلى إغلاقها لحين إشعار آخر.

وواصل "هنكل" هجومه على الحكومة الإسرائيلية بعدما قامت بقطع الماء والغاز والكهرباء عن قطاع غزة، ونشر مقطع فيديو لأحد المستوطنين الإسرائيليين وهو يقوم بالسخرية من الفلسطينيين لإمتلاكه كل الخدمات المتاحة على عكس الشعب الفلسطيني الذي تم حرمانه من كل هذه الخدمات إلى جانب عدم السماح بوصول أي مساعدات.

وكشف "هنكل" عن محاولات إسرائيل حظر جميع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة لحسابه الرسمي على "X" وقد تم حظره.

جاكسون هنكل هو ممثل وإعلامي أمريكي ومن المعروف عنه مهاجمة الأوضاع السياسية الأمريكية والإسرائيلية.