بعد زواجه من نانسي نور.. طليقة تامر عاشور تحضر مفاجأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور، عن تحضيرها لمفاجأة جديدة تكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

ونشرت طليقة تامر عاشور، فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تفتكروا إيه هي المفاجأة".

وقالت طليقة تامر، بالفيديو: "يا رب تكونوا كلكم بخير.. استنوني الأيام الجاية، هتشوفوا مفاجأة حلوة أوي أوي.. أنا متأكدة إنها هتعجبكم إن شاء الله".

واحتفل تامر عاشور يوم 10 أكتوبر بزواجه من الإعلامية نانسي نور بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتعد "نانسي" هي الزيجة الثانية لتامر عاشور، بعد انفصاله عن زوجته الأولى سمر أبو شقة، بشكل رسمي في يونيو الماضي، بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة.