مطرب المهرجانات علي قدورة يعلن اعتزاله: أنا بريء من كل مزيكا عملتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن مطرب المهرجانات علي قدروة، اعتزاله الغناء وتبرؤه من كل أعماله الغنائية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

ونشر قدورة صورته بملابس الإحرام من أمام الكعبة، وعلق "السلام عليكم في يوم جمعة مبارك ، أنا علي عبدالقادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، فيه حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي".

وتابع "أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي و بعلن اعتزالي عن مجال الأغاني نهائياً، ويا رب سامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني"

وأضاف قدورة "يا رب قربني ليك ولفتحلي باب رزق يرضيك، مفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل بالحلال وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضا لأهلي ومش عارف هيبقى الصح إيه وهبقى لا امتلك إلا صفر، وربنا يثبتني في الطريق ده ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم".

جدير بالذكر أن علي قدورة شارك عدد من نجوم أغاني المهرجانات بينهم: حمو بيكا وحسن شاكوش، وقدموا الكثير من الأغاني التي حققت رواجا بين محبي هذا اللون الغنائي، ومن بينها: وداع يا دنيا وداع، رب الكون ميزنا بميزة، ومزاجي رايق".