بعد اعتزاله.. متابع يطلب من علي قدورة حذف أغانيه والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بعد إعلان مغني المهرجانات علي قدورة اعتزاله الغناء اليوم الجمعة 13 أكتوبر، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، طالبه أحد متابعيه بحذف أغانيه من المنصات المختلفة.

وكتب المتابع "أول حاجة تعملها انك تمسح جميع الأغاني اللي على الأكونت عندك واللي على جميع المنصات"، وعلق قدورة "اللي على جميع المنصات صعب أنا بمسح ما أملكه لإن الموضوع فعلا صعب شوية بس ربنا ييسر الحال".

قدورة شارك متابعيه صباح اليوم بصورة له ظهر خلالها مرتديا ملابس الإحرام ويقف أمام الكعبة، وعلق "السلام عليكم في يوم جمعة مبارك ، أنا علي عبدالقادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، فيه حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي".

كما تبرأ من أغانيه وكل الأعمال التي قام "أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي و بعلن اعتزالي عن مجال الأغاني نهائياً، ويا رب سامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني"

وتمنى أن يفتح الله له باب رزق جديد، مؤكدا أنه لا يمانع في أن يبدأ من جديد، وكشف أنه سيترك كل الأموال التي كسبها من عمله في الفن لأسرته، داعيا الله أن يثبته في طريقه الجديد.

علي قدورة قدم مع عدد من نجوم أغاني المهرجانات بينهم: حمو بيكا وحسن شاكوش، الكثير من الأغاني التي حققت رواجا بين محبي هذا اللون الغنائي، ومن بينها: وداع يا دنيا وداع، رب الكون ميزنا بميزة، ومزاجي رايق.